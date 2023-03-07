В России профицит бытовой техники. Спрос упал, цены понижать не планируют

Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците в результате ажиотажного спроса в 2022 году: из-за проблем с логистикой заказанные весной и летом партии прибыли в страну только сейчас. При этом в натуральном выражении продажи сократились на 30%, а в этом году могут упасть еще на 10–30%, сообщает «Коммерсантъ» 7 марта.
Сейчас на складах больше всего продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что китайские фабрики откажутся от сотрудничества, поэтому наращивали объемы контрактного производства. Однако цены вряд ли снизятся, считают эксперты, вероятно, поставщики уменьшат объем заказов, пока не продадут уже имеющийся товар.
Затоваривание рынка также произошло из-за отказа крупнейшего морского перевозчика Maersk сотрудничать с Россией — из-за проблем с перевозкой на контейнерных линиях заказы пришли значительно позже, отметил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России. О скоплении бытовой техники на рынке рассказал и управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин.
По оценкам Holodilnik.ru, по итогам 2022 года рынок бытовой техники в деньгах вырос с 418 до 445 млрд рублей. «Рост был сформирован за счет аномального спроса за февраль — март 2022 года. По итогам 2023 года ожидается спад на 10%, за первые семь недель объем продаж уже сократился на 17,3% год к году в деньгах по всем категориям»,— отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.
Ранее «Фонтанка» уже писала о профиците иностранной электроники на складах у российских дистрибьюторов: всего в начале года скопилось более 1 млн ноутбуков. Эксперты считают, что после февральских и мартовских праздников при сохранении курса доллара цены на отдельные модели могут упасть на 10–15%.