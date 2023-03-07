В России профицит бытовой техники. Спрос упал, цены понижать не планируют

Производители и поставщики бытовой техники говорят о существенном профиците в результате ажиотажного спроса в 2022 году: из-за проблем с логистикой заказанные весной и летом партии прибыли в страну только сейчас. При этом в натуральном выражении продажи сократились на 30%, а в этом году могут упасть еще на 10–30%, сообщает «Коммерсантъ» 7 марта.



Сейчас на складах больше всего продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что китайские фабрики откажутся от сотрудничества, поэтому наращивали объемы контрактного производства. Однако цены вряд ли снизятся, считают эксперты, вероятно, поставщики уменьшат объем заказов, пока не продадут уже имеющийся товар.

