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    В России завалялся 1 млн ноутбуков. Профицит может снизить цены на 10–15 %

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    6 комментариев

    На складах у российских дистрибьюторов образовался профицит иностранной электроники: всего в начале года скопилось более 1 млн ноутбуков. Эксперты считают, что после февральских и мартовских праздников при сохранении курса доллара цены на отдельные модели могут упасть на 10–15 %, сообщает «Коммерсантъ» 13 февраля.

    Игроки рынка связывают профицит с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной. После начала спецоперации поставщики начали активно скупать технику в ожидании дефицита. Так, в декабре «Фонтанка» писала о том, что поставки ноутбуков в Россию в январе — ноябре 2022 года сократились на 65 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    «В результате на наш рынок стали привозить продукцию самых разных производителей, зачастую без постпродажной поддержки и русификации»,— рассказал ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев.

    Однако к концу 2022 года окончательно выстроились цепочки параллельного импорта, поэтому в запасах дистрибьюторов нужды больше не было. Сейчас среди накопленной техники больше всего тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.

    По оценке Шершнева, цена на устройства будет постепенно падать и только к осени снова начнет расти.

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    Комментарии 6

    Cashmare13 Фев 2023 в 13:09
    а что, престижио ещё кто-то покупает? мне двух смартов хватило, которые сдохли ровно после окончания срока гарантии
    +4−0
    lexandr_5e4ce78957e8413 Фев 2023 в 13:05
    если цена и снизится, то не из-за профицита, а из-за дефицита денег у населения
    +6−0
    лысик13 Фев 2023 в 13:01
    Когда вроде и завезли, а покупать не на что...
    +5−0
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