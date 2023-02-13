В России завалялся 1 млн ноутбуков. Профицит может снизить цены на 10–15 %

На складах у российских дистрибьюторов образовался профицит иностранной электроники: всего в начале года скопилось более
Игроки рынка связывают профицит с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной. После начала спецоперации поставщики начали активно скупать технику в ожидании дефицита. Так, в декабре «Фонтанка» писала о том, что поставки ноутбуков в Россию в январе — ноябре 2022 года сократились на 65 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«В результате на наш рынок стали привозить продукцию самых разных производителей, зачастую без постпродажной поддержки и русификации»,— рассказал ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев.
Однако к концу 2022 года окончательно выстроились цепочки параллельного импорта, поэтому в запасах дистрибьюторов нужды больше не было. Сейчас среди накопленной техники больше всего тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.
По оценке Шершнева, цена на устройства будет постепенно падать и только к осени снова начнет расти.