В России завалялся 1 млн ноутбуков. Профицит может снизить цены на 10–15 %

На складах у российских дистрибьюторов образовался профицит иностранной электроники: всего в начале года скопилось более 1 млн ноутбуков. Эксперты считают, что после февральских и мартовских праздников при сохранении курса доллара цены на отдельные модели могут упасть на 10–15 % , сообщает «Коммерсантъ» 13 февраля.

Игроки рынка связывают профицит с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной. После начала спецоперации поставщики начали активно скупать технику в ожидании дефицита. Так, в декабре «Фонтанка» писала о том, что поставки ноутбуков в Россию в январе — ноябре 2022 года сократились на 65 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.