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    «Ъ»: Поставки ноутбуков в Россию сократились на 65 %

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    Поставки ноутбуков в Россию по итогам января — ноября сократились на 65 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2022-го в РФ ввезли 2,76 млн устройств, пишет 16 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

    Лидируют на российском рынке ноутбуков HP и Lenovo (по 15 %). Доля Acer составила 10 %, а Asus — 8 %. При этом доля каждой из компаний сократилась, но свои позиции заметно укрепили китайская Huawei (рост с 3 % до 14 %) и тайваньская MSI (с 2 % до 11 %).

    Директор по дистрибуции Merlion Татьяна Скокова рассказала изданию, что уже сейчас доля лидеров рынка прошлого года в лице Acer, Asus, HP и Lenovo снизилась с 80 % до 66 %, а к концу года может и вовсе упасть до 60 %. Нишу ушедших брендов, полагают эксперты, в 2023-м займут китайские Honor, Huawei, Tecno, Infinix и Realme.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок16 Дек 2022 в 08:53
    Прекрасное окно возможностей открывается для отечественной ноутбучной промышленности!
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