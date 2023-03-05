В Ломоносове мужчина умер после удара музыкальной колонкой по голове

Отдыхавшего в компании приятелей жителя Петродворцового района Петербурга нашли умирающим у парадной. До больницы живым его не довезли. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 марта.
Мимо человека, лежащего у пятиэтажки на Профсоюзной улице в Ломоносове, не прошла женщина. Бригада скорой забрала мужчину незадолго до полуночи. Зафиксированы травмы головы, перелом бедра и скуловой кости. По предварительным данным, он был в коме и скончался по дороге в больницу.
Погибшим оказался 34-летний житель Ломоносова. Медики подобрали его в трёх километрах от его дома. Уличная камера запомнила, что в пятиэтажку он заходил в компании двух мужчин в семь часов вечера.
Вскоре полицейские уже будили 33-летнего жильца одной из квартир. Он признал, что принимал гостя, вместе выпивали, но визит не затянулся. Вспомнить причину ссоры сразу не удалось, но то, как провожал ударами, пинками и ударом музыкальной колонкой по голове, не забылось.
Мужчина задержан на двое суток. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК). Первым для подозреваемого оно не станет. Несколько лет назад он привлекался к ответственности по наркотической статье и был наказан штрафом за незаконное проникновение в чужое жилище в Ломоносове.