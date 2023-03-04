Финразведка предложила сократить суммы перевода без открытия счета

Росфинмониторинг предлагает снизить сумму перевода, для которого не требуется открытия счета, до 100 тысяч рублей. Таким образом предполагается повысить финансовую безопасность.



Если перевод будет осуществляться в валюте, то речь будет идти о сумме, эквивалентной 100 000 рублей. Изменения предлагается внести для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, а также мошенничеством и незаконными операциями с деньгами.

Также при переводе нужно будет заполнять сведения о плательщике и получателе. Подозрительной и требующей возврата средств будет считаться ситуация, когда данных о получателе не окажется.