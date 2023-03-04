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    Финразведка предложила сократить суммы перевода без открытия счета

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    13 комментариев

    Росфинмониторинг предлагает снизить сумму перевода, для которого не требуется открытия счета, до 100 тысяч рублей. Таким образом предполагается повысить финансовую безопасность.

    Если перевод будет осуществляться в валюте, то речь будет идти о сумме, эквивалентной 100 000 рублей. Изменения предлагается внести для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, а также мошенничеством и незаконными операциями с деньгами.

    Также при переводе нужно будет заполнять сведения о плательщике и получателе. Подозрительной и требующей возврата средств будет считаться ситуация, когда данных о получателе не окажется.

    «Отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат — обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции», — добавляют в ведомстве.

    Росфинмониторинг уже предлагал снизить суммы переводов по упрощенной процедуре. В августе 2022 года речь шла об уменьшении до 60 000 рублей. Тогда участники рынка раскритиковали идею.

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    Комментарии 13

    Гость04 Мар 2023 в 13:08
    В смысле, отменить
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