Чтобы мир звучал. Пятнадцатилетней Ире из Ленобласти нужна помощь

Ира много лет пользуется слуховыми аппаратами из-за тугоухости. Они позволяют девочке слышать, учиться, общаться. Сейчас аппараты пришли в негодность, нужны новые. Но получить их за госсчёт Ира не может.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Ира Мельникова, 15 лет.

Двусторонняя тугоухость 2-й степени.

Требуются слуховые аппараты средней мощности. Не хватает 358 028 руб.

«Дочка — одна из наших двойняшек. Они с братом родились недоношенными, долго находились в реанимации в тяжёлом состоянии. Ира перенесла четыре операции — на сердце, глазах и по поводу грыжи. При выписке врачи меня предупредили, что у дочки высока вероятность потери слуха, а у её брата Миши — зрения.



Мы сразу начали активную реабилитацию детей, и это дало свои плоды. Ира полноценно развивалась, у неё сформировался хороший словарный запас, она поступила в общеобразовательную школу. Но со временем стало понятно, что Ире трудно учиться, поскольку она очень плохо слышит. Из-за паралича голосовых связок дочка говорит тихо, поэтому ей важно полноценно различать звуки, чтобы четко их произносить и нормально общаться.



Врачи диагностировали тугоухость 2-й степени, подобрали слуховые аппараты. Дочка быстро к ним привыкла, и её мир зазвучал по-новому.

Через шесть лет аппараты вышли из строя, срочно нужны новые. Но получить их за госсчёт невозможно, поскольку Ире не оформят инвалидность. А купить аппараты мы не в силах. Миша на инвалидности, я ухаживаю за детьми, работает только муж. Прошу вас, помогите! Ира очень любознательная — любит химию и биологию, играет на гитаре, мечтает стать психиатром». Наталья Мельникова, Ленинградская область.



Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Иры двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Для полноценной слухоречевой реабилитации девочке необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном средней мощности и возможностью педиатрической настройки».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырех банковских дней.

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

