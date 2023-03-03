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    «Газпром нефть» закрыла сделку по покупке доли Shell в Салымском проекте

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    «Газпром нефть» закрыла сделку по покупке 50% доли Shell в «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД). Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

    Так, 3 марта доля в СПД была перерегистрирована с Shell Salym Development B.V. на ООО «ГПН-Ближневосточные проекты». Оставшиеся 50% принадлежат ООО «ГПН-Салымские проекты». Учредитель обеих компаний — ПАО «Газпром нефть», то есть предприятие теперь полностью принадлежит ему.

    Как сообщает «Интерфакс», «Газпром нефть» поздно вечером в пятницу подтвердила консолидацию 100% долей в уставном капитале ООО «Салым Петролеум Девелопмент». В выдержке из заявления российской компании говорится, что та располагает всеми необходимыми технологиями, ресурсами и экспертизой для самостоятельного развития предприятия. https://www.interfax.ru/business/889694

    Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Shell решила выйти из всех нефтегазовых проектов в России.

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