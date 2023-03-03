«Проливался Ниагарский водопад». Потоп в доходном доме Алюшинского обрушил потолок в квартире петербургского музыканта

Ранним утром в четверг, 2 марта, в доходном доме Алюшинского на Петроградской стороне случилось настоящее стихийное бедствие. Жильцы квартиры на последнем этаже проснулись от сильного грохота, а потом отовсюду полилась горячая вода — «из каждого уголка каждой комнаты», рассказала «Фонтанке» 3 марта читательница Мария.

В шесть утра в доме 69 по Большому проспекту произошел прорыв трубы центрального отопления, и примерно сорок минут на звонки в аварийные службы никто не реагировал, говорит наша собеседница. В квартире она живет с мужем — музыкантом известной петербургской группы — и семилетним ребенком. Теперь в этом помещении оставаться невозможно. В одной из комнат обвалился потолок, а вещи и техника, включая музыкальную аппаратуру, залиты и испорчены.

«Спустя час приехали представители МЧС, но не смогли найти выход на чердак и ничем не смогли нам помочь, перекрыть воду. Аварийная служба не приезжала более полутора часов. Потом приехал кто-то — не знаем, кто именно, этот человек к нам не приходил, — и так воду перекрыли. Потолок обвалился и у соседей снизу, пролило всех до второго этажа», — говорит Мария.



По ее словам, сотрудники ЖКС № 1 Петроградского района пришли поздно, около часа дня, неправильно составили акт — не учли повреждения пола и перекрытий — и не хотели отдавать документ жильцам, его пришлось забирать на следующий день. Мария также утверждает, что в ЖКС заявили, будто жильцы препятствуют проникновению сотрудников в квартиру.

