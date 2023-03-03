«Проливался Ниагарский водопад». Потоп в доходном доме Алюшинского обрушил потолок в квартире петербургского музыканта

Ранним утром в четверг, 2 марта, в доходном доме Алюшинского на Петроградской стороне случилось настоящее стихийное бедствие. Жильцы квартиры на последнем этаже проснулись от сильного грохота, а потом отовсюду полилась горячая вода — «из каждого уголка каждой комнаты», рассказала «Фонтанке» 3 марта читательница Мария.
В шесть утра в доме 69 по Большому проспекту произошел прорыв трубы центрального отопления, и примерно сорок минут на звонки в аварийные службы никто не реагировал, говорит наша собеседница. В квартире она живет с мужем — музыкантом известной петербургской группы — и семилетним ребенком. Теперь в этом помещении оставаться невозможно. В одной из комнат обвалился потолок, а вещи и техника, включая музыкальную аппаратуру, залиты и испорчены.
читательница «Фонтанки» Мария
«Спустя час приехали представители МЧС, но не смогли найти выход на чердак и ничем не смогли нам помочь, перекрыть воду. Аварийная служба не приезжала более полутора часов. Потом приехал кто-то — не знаем, кто именно, этот человек к нам не приходил, — и так воду перекрыли. Потолок обвалился и у соседей снизу, пролило всех до второго этажа», — говорит Мария.
По ее словам, сотрудники ЖКС № 1 Петроградского района пришли поздно, около часа дня, неправильно составили акт — не учли повреждения пола и перекрытий — и не хотели отдавать документ жильцам, его пришлось забирать на следующий день. Мария также утверждает, что в ЖКС заявили, будто жильцы препятствуют проникновению сотрудников в квартиру.
«Это дом-музей, доходный дом Алюшинского, и такое отношение вдвойне непонятно, потому что он представляет историческую ценность очень большую», — отмечает Мария.
Семье пришлось снять другую квартиру и перебраться туда — в пострадавшем жилище потолок продолжает осыпаться, а сырость — «как в тропиках». В пятницу квартиру осмотрели представители ЖКС и сказали, что ущерб «очень большой» и она должна сушиться около полугода, рассказывает Мария. По ее словам, пришедшие люди также предлагали оставить им ключи, чтобы они начали делать ремонт, не предоставив плана и каких-либо подробностей.
С ЖКС № 1 Петроградской стороны «Фонтанке» связаться не удалось. В пресс-службе районной администрации нашему изданию пояснили, что затопление нескольких жилых помещений произошло из-за дефекта стояка на чердаке.
«На место незамедлительно прибыла аварийная служба ЖКС № 1 Петроградского района для устранения последствий. В настоящее время помещения на просушке. Сотрудники управляющей компании вместе с жителями определяют план мероприятий по выполнению ремонта для устранения последствий протечки», — добавили там.
В 2019 году на первом этаже в доходном доме Алюшинского провалился пол. Там находился магазин SPAR, сотрудница которого получила травму. Спустя два года компанию «Лайн» оштрафовали за несогласованные работы, проведенные на первом этаже дома.