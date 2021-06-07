Суд оштрафовал компанию за самовольные работы в доме Алюшинского на Большом. Два года назад там в SPAR провалился пол

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал компанию «Лайн» за несогласованные с комитетом по охране памятников работы в доме Алюшинского на Большом проспекте П.С. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Фирму «Лайн» оштрафовали по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении выявленных памятников) на 100 тысяч рублей.
Комитет по охране памятников в конце ноября 2020 года провел проверку, которая установила, что в помещении 1-Н (422 квадратных метра, согласно данным Росреестра) на первом этаже провели самовольные работы по восстановлению межэтажного перекрытия и устройству бетонной стяжки. Согласование КГИОП компания не получала.
В комитете по охране памятников «Фонтанке», в свою очередь, подтвердили, что речь идет о помещении, в котором ранее обвалился пол.
Дом Алюшинского «прославился» весной 2019 года, на тот момент на первом этаже размещался магазин SPAR. В помещении провалился пол, в результате чего травму получила сотрудница магазина. Жильцы тогда винили в произошедшем работы по перепланировке, в самой компании хранили молчание, в районной администрации заявили, что не выявили перепланировки.
На звонок редакции в компании «Лайн» не ответили.