Суд оштрафовал компанию за самовольные работы в доме Алюшинского на Большом. Два года назад там в SPAR провалился пол

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал компанию «Лайн» за несогласованные с комитетом по охране памятников работы в доме Алюшинского на Большом проспекте П.С. Об этом 7 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Фирму «Лайн» оштрафовали по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении выявленных памятников) на 100 тысяч рублей.



Комитет по охране памятников в конце ноября 2020 года провел проверку, которая установила, что в помещении 1-Н (422 квадратных метра, согласно данным Росреестра) на первом этаже провели самовольные работы по восстановлению межэтажного перекрытия и устройству бетонной стяжки. Согласование КГИОП компания не получала.

