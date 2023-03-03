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    Роскомнадзор отведет сотовым операторам 224 дня для внедрения системы «Антифрод»

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    Роскомнадзор отведет 224 дня после уведомления, в течение которых операторы связи должны будут подключиться к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Об этом 3 марта сообщил директор подведомственного РКН Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

    По его словам, в течение года узлы верификации расставят во всех регионах России, после чего начнут направлять уведомления операторам, пишет ТАСС.

    Те должны будут перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение, которое будет верифицировать номер за 500 миллисекунд.

    Система «Антифрод» должна заработать по всей стране до марта 2024 года. В настоящий момент идет тестирование.

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    РоскомнадзорАнтифрод-платформаОператоры связиПодменные номера
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