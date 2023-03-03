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    Занесло, закрутило — и в столб. Смертельное ДТП с перевёртышем в Москве попало на видео

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    Три человека погибли 3 марта в результате ночной аварии на Варшавском шоссе, в районе станции метро «Нагатинская», в Москве.

    Столичный Дептранс показывает запись камеры видеонаблюдения. Судя по всему, легковой автомобиль в левом ряду задел ограждение, его закрутило, он пересёк проезжую часть и, ударившись о столб, перевернулся. На некоторое время движение в сторону центра ограничивали.

    По данным ГИБДД, водитель «Тойоты» не справился с управлением. На месте скончался он сам, а также два его пассажира. Ещё один пассажир в тяжёлом состоянии госпитализирован.

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