Учёные разгадали древнюю тайну хафгуфы — праматери всех морских чудовищ

Австралийские учёные раскрыли тайну морского чудовища хафгуфы из древнескандинавских мифов XIII века — они пришли к выводу, что эти мифические создания на самом деле — киты. Об этом сообщило 1 марта издание Livescience. Само исследование было опубликовано накануне в журнале Marine Mammal Science.

Морское существо из рукописей XIII века использует такую же стратегию охоты, как киты. Она называется «ловушка» или «кормление на гусиной воде». Ученые описали такое пищевое поведение всего около 10 лет назад, когда заметили горбатых китов и полосатиков Брайда (вид усатых китов), неподвижно «стоящих» в вертикальном положении с широко открытым ртом. Ничего не подозревающие стаи рыб воспринимают разинутые пасти как укрытие и плывут прямо в смертельную ловушку.

