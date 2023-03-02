Учёные разгадали древнюю тайну хафгуфы — праматери всех морских чудовищ

Австралийские учёные раскрыли тайну морского чудовища хафгуфы из древнескандинавских мифов XIII века — они пришли к выводу, что эти мифические создания на самом деле — киты. Об этом сообщило 1 марта издание Livescience. Само исследование было опубликовано накануне в журнале Marine Mammal Science.
Морское существо из рукописей XIII века использует такую же стратегию охоты, как киты. Она называется «ловушка» или «кормление на гусиной воде». Ученые описали такое пищевое поведение всего около 10 лет назад, когда заметили горбатых китов и полосатиков Брайда (вид усатых китов), неподвижно «стоящих» в вертикальном положении с широко открытым ртом. Ничего не подозревающие стаи рыб воспринимают разинутые пасти как укрытие и плывут прямо в смертельную ловушку.
Хафгуфа описывается в исландских мифах до XVIII века, часто соседствует с кракенами и русалками. Авторы рассказывали, что в ожидании добычи чудовище неподвижно замирает на воде с широко раскрытой пастью, и туда даже могут заплывать корабли, когда моряки принимают его зубы за морские скалы. Подробное описание встречается в рукописи XIII века под названием «Королевское зеркало», созданной для норвежского короля Хакона Хаконарсона, и даже в александрийском тексте «Физиолог» II века нашей эры. По мнению исследователей, средневековые мореплаватели всё-таки знали, что хафгуфа — это кит, а не фантастический монстр.
В древнескандинавских манускриптах хафгуфа испускает аромат, привлекающий рыбу в свой рот. Согласно современным исследованиям, горбатые киты и полосатики Брайда тоже производят отчётливый запах, когда отрыгивают пищу, чтобы заманить больше добычи в неподвижные челюсти.
Почему же учёные узнали об этом совсем недавно? Одно из объяснений заключается в том, что сейчас активно развивается наблюдения за китами, например с помощью дронов. Кроме того, «популяции китов только начинают восстанавливаться до своего естественного, докитобойного размера, и их поведение меняется по мере увеличения их численности».