В первый день весны в петербуржца стреляли люди, которым приглянулась его машина

Недалеко от станции метро «Академическая» угон со стрельбой закончился пшиком. Петербуржец заявил, что незнакомцы отобрали его KIA Rio и стреляли, предположительно, из «травмата».



В полицию мужчина позвонил прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 2 марта. Он уточнил, что у дома 3 по улице Верности на него напали двое, но ничего не требовали. Якобы один из агрессоров сел в автомобиль заявителя, а другой (на вид лет 40, среднего роста, со щетиной и в темной одежде) — выстрелил в хозяина машины. Последний убежал, неизвестные тоже скрылись.

