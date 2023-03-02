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    В первый день весны в петербуржца стреляли люди, которым приглянулась его машина

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    Недалеко от станции метро «Академическая» угон со стрельбой закончился пшиком. Петербуржец заявил, что незнакомцы отобрали его KIA Rio и стреляли, предположительно, из «травмата».

    В полицию мужчина позвонил прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 2 марта. Он уточнил, что у дома 3 по улице Верности на него напали двое, но ничего не требовали. Якобы один из агрессоров сел в автомобиль заявителя, а другой (на вид лет 40, среднего роста, со щетиной и в темной одежде) — выстрелил в хозяина машины. Последний убежал, неизвестные тоже скрылись.

    На место происшествия отправились полицейские и обнаружили, что машина в сохранности стоит на месте. Камеры наблюдения ничего полезного не засекли, зато у дома нашли гильзу и следы обуви. Решается вопрос о возбуждении дела.

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