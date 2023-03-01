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    Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

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    Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО принял большинством голосов парламент страны 1 марта. Как следует из трансляции на сайте представительского органа, в пользу этого решения проголосовали 184 из 200 депутатов. Далее закон должен подписать президент Финляндии Саули Ниинистё.

    Вступление страны в НАТО должны одобрить все 30 стран альянса. Пока этого не сделали Венгрия и Турция.

    Ожидается, что голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО состоится с 6 по 9 марта. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что депутаты не полны энтузиазма одобрить присоединение.

    Вступление в альянс новых стран также пока не одобрила Турция, которая ждет выполнения своих требований к Хельсинки и Стокгольму по безопасности и выдаче террористов. Отношения Анкары со шведами осложнились после акции с сжиганием Корана в Стокгольме.

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