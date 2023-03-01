Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО принял большинством голосов парламент страны 1 марта. Как следует из трансляции на сайте представительского органа, в пользу этого решения проголосовали 184 из 200 депутатов. Далее закон должен подписать президент Финляндии Саули Ниинистё.

Вступление страны в НАТО должны одобрить все 30 стран альянса. Пока этого не сделали Венгрия и Турция.

Ожидается, что голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО состоится с 6 по 9 марта. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что депутаты не полны энтузиазма одобрить присоединение.

