«Депутаты не слишком-то полны энтузиазма». Орбан — о возможности принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Венгерские депутаты не полны энтузиазма ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.



По его словам, он попросил фракцию ФИДЕС поддержать расширение НАТО, а правительство внесло в парламент соответствующее предложение. «Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что, если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более 1 тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — говорит Орбан (цитата по РИА Новости).

