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    «Депутаты не слишком-то полны энтузиазма». Орбан — о возможности принятия Финляндии и Швеции в НАТО

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    Венгерские депутаты не полны энтузиазма ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, он попросил фракцию ФИДЕС поддержать расширение НАТО, а правительство внесло в парламент соответствующее предложение. «Но депутаты не слишком-то полны энтузиазма, честно говоря. Есть часть, которая говорит, что, если все же Финляндия станет членом НАТО, то будет более 1 тысячи километров непосредственного контакта между Финляндией и Россией. Глядя на украинскую ситуацию, этот военный потенциал высок, тогда точно надо подумать, хорошо ли это», — говорит Орбан (цитата по РИА Новости).

    Кроме того, венгерских парламентариев смущает то, что Хельсинки и Стокгольм просят Будапешт поддержать их присоединение к альянсу, но в то же время «распространяют открытую ложь о Венгрии, о правах, демократии, жизни здесь». Орбан считает, что финнов и шведов следует вызвать на «дружеский разговор» и спросить их об этом.

    Венгерский премьер отмечает, что его страна поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО, однако перед этим необходим ряд серьезных разговоров между парламентами, так как Будапешт требует проявить к себе такое же уважение, которое оказывает другим странам.

    Ожидается, что голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО состоится с 6 по 9 марта. Помимо Венгрии, вступление в альянс новых стран пока не одобрила Турция, которая ждет выполнения своих требований к Хельсинки и Стокгольму по безопасности и выдаче террористов. Отношения Анкары со шведами осложнились после акции с сжиганием Корана в Стокгольме.

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