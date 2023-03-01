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    Автопроизводителям со специальными инвестконтрактами снова отсрочат уплату утильсбора

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    Отечественные автомобильные предприятия, которые заключили специальный инвестиционный контракт, получат отсрочку по уплате утилизационного сбора за четыре квартала. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается 1 марта на сайте кабмина.

    Конечный срок уплаты утильсбора за четвертый квартал 2022 года и первые три квартала 2023 года перенесут на 15 декабря 2023 года. «Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий», — считают в правительстве.

    Такую же отсрочку предприятиям давали в мае, перенеся срок уплаты утилизационного сбора за первые три квартала 2022 года на декабрь.

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    Утилизационный сборАвтопроизводители
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