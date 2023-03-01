Автопроизводителям со специальными инвестконтрактами снова отсрочат уплату утильсбора

Отечественные автомобильные предприятия, которые заключили специальный инвестиционный контракт, получат отсрочку по уплате утилизационного сбора за четыре квартала. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается 1 марта на сайте кабмина.
Конечный срок уплаты утильсбора за четвертый квартал 2022 года и первые три квартала 2023 года перенесут на 15 декабря 2023 года. «Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий», — считают в правительстве.
Такую же отсрочку предприятиям давали в мае, перенеся срок уплаты утилизационного сбора за первые три квартала 2022 года на декабрь.