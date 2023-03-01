ЗакС вводит штраф за курение в общих местах в коммуналках и общежитиях

В Петербурге будут штрафовать за курение в местах общего пользования коммунальных квартир и общежитий. Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло такую инициативу на заседании 1 марта.

Сам запрет на курение табака, никотиносодержащей продукции, в том числе и кальянов, в местах общего пользования и вспомогательных помещений типа колясочных в коммуналках и общежитиях был введен еще в конце 2022 года. Теперь парламент правит закон об административных правонарушениях, чтобы установить наказание за нарушение запрета — штраф от 500 до 1500 рублей.



Единоросс Наталья Астахова поинтересовалась, не лезут ли законодатели в частное пространство. «Наверное, взрослые люди могут сами договориться? Не перегружаем ли мы правоприменителей «ничтожными правонарушениями»?» — отметила Астахова.



Один из авторов законопроекта, Всеволод Беликов, который презентовал инициативу перед коллегами, ответил, что если частная жизнь заканчивается на двери в квартиру человека, то в общежитиях — на двери в комнату.

Депутаты интересовались, не перегрузит ли эта работа правоохранителей, а также как вообще фиксировать подобные правонарушения. Алексей Цивилев спросил, не планируется ли привлечь казаков к этой работе.

