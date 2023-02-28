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    Пулково открылось - что это было?

    В Петербурге нашли предполагаемого педофила, который вывел двух девочек из строя каплями в нос

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    Юные петербурженки попали в больницу с токсическим действием неизвестных веществ. Они заявили, что незнакомец закапал что-то им в нос, а потом надругался. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 февраля.

    Подозреваемого задержали накануне на Лесном проспекте. Ему 24 года, он работает менеджером в торгово-сервисной компании. Следствие полагает, что утром пятницы мужчина совершил запретное с девочками 10 и 11 лет, находясь в офисе на Гельсингфорсской улице. Речь может идти о помещении компании, где работает фигурант.

    Младшую пострадавшую отпустили домой, а ее подругу госпитализировали. После инцидента обе были в среднетяжелом состоянии. Известно, что задержанного уже судили за попытки краж, за нарушение неприкосновенности жилища и по «наркотической» статье. Теперь он стал фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей.

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