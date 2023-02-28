СПбГУ готов организовать дистанционное обучение арестованной в Латвии студентке

Арестованная в Риге студентка Татьяна Андриец сможет продолжить обучение в СПбГУ дистанционно. Вуз готов организовать для гражданки Латвии удаленку. Об этом сообщается на сайте университета 28 февраля.



Ситуация с Татьяной Андриец обсуждалась на ректорском совещании. Руководство университета связалось с родителями студентки, проведены переговоры с представителями МИД, временным поверенным в делах России в Латвии. Также провели встречу со студенческим советом факультета международных отношений, где училась Андриец.



«В рамках встречи в том числе рассмотрена возможность организации в ближайшее время совместно с Университетом Сэнт Галлена (Швейцария) заседания студенческого дипломатического клуба, где обучающиеся собираются поднять вопросы о недопустимости преследования студентов за обучение в российских вузах, нарушении Болонской декларации и другие», — отмечается на сайте вуза.

