Видео: Porsche Macan сбивает девочку на «зебре». За рулём — жена хоккеиста «Северстали»

В Череповце 28-летняя девушка за рулем Porsche Macan сбила на переходе 11-летнюю школьницу. ДТП произошло днем 26 февраля на улице Батюшкова, 8, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Вологодской области. Видео расходится в соцсетях 27 февраля. Судя по видео, владелец регистратора остановился, чтобы пропустить пешеходов — дедушку и девочку, а «Порше» не притормозил.



По данным «Вестей», машиной управляла супруга хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко — Яна Вовченко Александрова. Девочку увезли в больницу с многочисленными ушибами, а после осмотра отправили на амбулаторное лечение.



Даниил Вовченко заявил «Матч ТВ», что семье будет оказана любая помощь, «мы находимся в диалоге с родителями девочки». Его жена, по его словам, прошла все экспертизы на алкоголь и наркотики, она была трезвой.

«Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео. Но самое главное, что с ребенком всё в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом», — рассказал хоккеист.



Сама Яна Вовченко-Александрова дала короткое интервью «Ленте». После этого ДТП она попала ещё в одно, где стала пострадавшей.

Про первое ДТП, с пешеходами, она рассказывает следующее: «Я ехала на работу. Передо мной у въезда во двор остановилась машина. Я ее стала объезжать. Ехала я небыстро, около 60. Из-за машины не видно было пешеходов, когда я их увидела, дала в колы и максимально уходила от удара на бордюр».

Дедушку, по её словам, она не задела, девочку же — по касательной. Она подчеркнула, что приложит все усилия для восстановления здоровья и морального состояния ребёнка.



«Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда», — заявила автомобилистка.

Во вторую аварию она попала, когда ехала на освидетельствование в служебном автомобиле.

«Такси ударило в пассажирскую дверь машины ДПС, за которой сидела я. 2 ДТП за час. Алкоголя у меня не нашли, наркотиков тоже. У меня только ушибы и шок. Если бы дороги были почищены, я не думаю, что было бы такое количество происшествий», — отметила Вовченко-Александрова.

