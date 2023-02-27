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    Видео: Porsche Macan сбивает девочку на «зебре». За рулём — жена хоккеиста «Северстали»

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    В Череповце 28-летняя девушка за рулем Porsche Macan сбила на переходе 11-летнюю школьницу. ДТП произошло днем 26 февраля на улице Батюшкова, 8, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Вологодской области. Видео расходится в соцсетях 27 февраля. Судя по видео, владелец регистратора остановился, чтобы пропустить пешеходов — дедушку и девочку, а «Порше» не притормозил.

    По данным «Вестей», машиной управляла супруга хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко — Яна Вовченко Александрова. Девочку увезли в больницу с многочисленными ушибами, а после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

    Даниил Вовченко заявил «Матч ТВ», что семье будет оказана любая помощь, «мы находимся в диалоге с родителями девочки». Его жена, по его словам, прошла все экспертизы на алкоголь и наркотики, она была трезвой.

    «Ситуация непростая, и она приводит в шок, особенно если посмотреть видео. Но самое главное, что с ребенком всё в порядке, обошлось без переломов и серьезных травм. Отделались легкими ушибами и испугом», — рассказал хоккеист.

    Сама Яна Вовченко-Александрова дала короткое интервью «Ленте». После этого ДТП она попала ещё в одно, где стала пострадавшей.

    Про первое ДТП, с пешеходами, она рассказывает следующее: «Я ехала на работу. Передо мной у въезда во двор остановилась машина. Я ее стала объезжать. Ехала я небыстро, около 60. Из-за машины не видно было пешеходов, когда я их увидела, дала в колы и максимально уходила от удара на бордюр».

    Дедушку, по её словам, она не задела, девочку же — по касательной. Она подчеркнула, что приложит все усилия для восстановления здоровья и морального состояния ребёнка.

    «Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег и я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда», — заявила автомобилистка.

    Во вторую аварию она попала, когда ехала на освидетельствование в служебном автомобиле.

    «Такси ударило в пассажирскую дверь машины ДПС, за которой сидела я. 2 ДТП за час. Алкоголя у меня не нашли, наркотиков тоже. У меня только ушибы и шок. Если бы дороги были почищены, я не думаю, что было бы такое количество происшествий», — отметила Вовченко-Александрова.

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    Комментарии 5

    своих не бросаем27 Фев 2023 в 12:52
    Жена хоккеиста "Северстали" заявила нам, что сбила ребёнка на переходе не по своей вине — якобы ей закрыла обзор машина, которая притормозила перед пешеходами. И вообще, "в Череповце не любят людей, у которых есть деньги", поэтому на неё теперь наговаривают (окладная часть зп бомбардира Даниила Вовченко — 30 млн рублей за сезон)

    28-летняя Яна Вовченко-Александрова уверяет, что то самое авто резко решило заехать во двор. И из-за этого не видно было девочку с дедушкой. А потом она попыталась съехать на обочину, чтобы минимизировать удар. Пятиклассницу Яна "никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу".

    После ДТП супруга словила волну хейта в соцсетях: местные писали, что Вовченко-Александрова ведёт себя на дорогах по-хамски и уже попадала в аварии. Сама женщина заявляет, что она образцовый водитель и это всё сплетни, просто они с её знаменитым мужем "спокойно не дают людям жить, находятся на виду". Официально Яна не работает, но, судя по соцсетям, занимается косметологией
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