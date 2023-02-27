В Мариинском театре из-за падения декорации во время спектакля пострадала артистка хора

«Одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций, — рассказали в театре. — Артистка была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ, после чего она была отпущена домой».

Хористку Мариинского театра 26 февраля во время спектакля травмировала декорация — эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе театра.

В Мариинском добавили, что 27 февраля уже связывались с артисткой, и та «чувствует себя хорошо». В театре выясняют детали произошедшего.



Согласно сайту театра, вечерней постановкой дирижировал Валерий Гергиев. В спектакле участвовали именитые солисты — Айгуль Хисматуллина, Гелена Гаскарова, Екатерина Сергеева, Владимир Мороз, Александр Михайлов, Ирина Шишкова и Вадим Кравец. Трехчасовой спектакль с одним антрактом включен в репертуар театра с 4 сентября 2020 года, награжден Высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит». Режиссер постановки — Анна Матисон, также работающая в кино (сценарист фильмов «Ёлки», режиссер фильма «Папа», автор документальных фильмов о Денисе Мацуеве, Валерии Гергиеве и Мариинском театре), с 2016 года — жена Сергея Безрукова. Художник-постановщик — Александр Орлов.

