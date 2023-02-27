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    Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Ульяновске

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    В жилом доме в Ульяновске взорвался газ. Один человек пострадал, десятерых эвакуировали, сообщает 27 февраля РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

    ТАСС же сообщает, что пострадавших двое. Источник агентства в экстренных службах отметил, что взрыв «газовоздушной смеси» произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. Там возникло возгорание на площади 5 «квадратов», в доме выбило стекла.

    В соцсетях пишут о пострадавшем мужчине, находившемся в квартире, и прохожей, которую задело осколками.

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