Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Ульяновске

В жилом доме в Ульяновске взорвался газ. Один человек пострадал, десятерых эвакуировали, сообщает 27 февраля РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
ТАСС же сообщает, что пострадавших двое. Источник агентства в экстренных службах отметил, что взрыв «газовоздушной смеси» произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. Там возникло возгорание на площади 5 «квадратов», в доме выбило стекла.
В соцсетях пишут о пострадавшем мужчине, находившемся в квартире, и прохожей, которую задело осколками.