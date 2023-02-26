Огород на балконе: как вырастить дома хрустящие огурчики и сочные томаты — получаем по 2,5 килограмма с куста

При правильном уходе можно получить с каждого куста по 1,5–2,5 килограмма огурцов Фото: Depositphotos Поделиться Поделиться





До огурчиков с помидорами с грядки еще очень далеко, а видя цены в супермаркетах, невольно задумываешься: а не дешевле ли вырастить овощи самому дома? Если вы гонитесь только за выгодой, то не стоит решаться на такую авантюру, ведь растения потребуют большого вложения времени, а результат получить, не имея опыта, непросто. Но если вы твердо настроены вырастить самые вкусные и натуральные огурчики и помидоры дома, то мы вам в этом поможем.



Что лучше — балкон или подоконник? Всё зависит от температуры: огурцы — теплолюбивые растения, а вот томаты легко переносят перепады. На этапе рассады огурцы нельзя держать на подоконнике, а помидоры можно ставить и на окно. — Если всё делать правильно, то огурцы можно получить не только на балконе, но и на подоконнике. Им нужна температура +20... +28 градусов, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. На подоконнике постоянные перепады температуры: от окна идет холодный воздух (особенно зимой), а снизу — горячий и сухой от батареи. Поэтому рассаду до пикировки лучше держать на отдельном столе или максимально обезопасить ее от холодного воздуха на окне с помощью подручных средств.

А вот томаты — очень устойчивая культура.

— Их можно выращивать и на подоконнике, и чуть попозже на балконе. Временное понижение даже до +5... +10 градусов им не страшно, но только временное. Идеальная температура для роста — около +20... +22 градуса, будут расти и при +18 градусах, — отметила агроном. Любая рассада после всходов требует досвечивания, но прямые солнечные лучи могут повредить нежные сеянцы. Лучше не держать рассаду под солнцем на подоконнике, а ночью лампы обязательно выключать. Досветка нужна ранним утром перед восходом солнца, около 06:00, примерно на 2–3 часа. Вечером — после 18:00, тоже на 2–3 часа.

Когда сажать огурцы и помидоры По лунному календарю неблагоприятный день для любых посадок в марте — 18-е.

Благоприятные дни для посева огурцов и томатов в марте — 2, 3, 15, 29, 30-е.



Пикировку (рассаживание) растений лучше проводить в апреле — 3, 4, 30-го. При этом любые работы с растениями не рекомендуется проводить 15, 19, 20 апреля. Какие огурцы можно выращивать на подоконнике Для балкона и домашнего разведения, если вы не разводите в квартире пчел, подойдут только самоопыляемые гибриды. Правильно они называются — партенокарпические. На таких растениях появляются преимущественно женские цветы — с маленьким огурчиком, который становится полноценным плодом. При хорошем уходе с одного растения в домашних условиях можно получить до 20–25 плодов, в среднем на балконе удается снимать с куста 10–15 огурцов. Можно рассчитывать примерно на 1,5–2,5 килограмма с одного растения.

На балконе можно вырастить как короткоплодные, так и длинноплодные огурцы. Но начинающим домашним садоводам всё же стоит остановиться на первых — как и тем, кто хочет получить как можно больше плодов. Хорошо себя зарекомендовали сорта «Альпинист», «Балконное чудо», «Оконно-балконный», «Городской огурчик», «Колибри», «Махаон». Хорошо переносят тень «Маринда», «Клавдия», «Престиж». — Лучше вырастить сначала рассаду в более теплом месте, — советует Людмила Шубина. — В рассадном горшке обязательно нужно сделать дренаж и только потом засыпать питательный грунт.

В качестве дренажа подойдут перлит, керамзит — без этого огурец будет плохо расти на каменной почве. Семена нужно сеять примерно на 2 сантиметра в глубину. После того как рассада окрепнет, а на балконе станет потеплее, можно проводить пикировку (рассаживание) — примерно в апреле.

— Многие сажают в отдельные кадушки. Если это большая емкость, то расстояние между растениями должно быть 12–15 сантиметров, не меньше, — предупреждает агроном. Если вы сажаете по одному растению, то потребуется ведро или кадушка объемом в 6–8 литров, лучше всего — 10 литров. Этого объема должно хватить огурцам, чтобы нормально развиваться и давать плоды.

Выращивание огурцов на подоконнике Правильный уход — залог хорошего урожая. Огурец — требовательная к поливу и подкормкам культура. Даже на грядке нужно вносить удобрения раз в 10 дней, что уж говорить о домашнем выращивании.

— Можно использовать травяной настой или настой птичьего помета — их нужно разводить один к двадцати. Или настой навоза овечьего или коровьего — один к десяти. Конечно, вносятся и минеральные удобрения, — перечислила агроном. — Дозы должны быть очень слабыми, чтобы огурчики не оказались в итоге нитратными. В ограниченном пространстве очень легко перекормить растения. Поливать огурцы нужно только отстоянной теплой водой комнатной температуры. Сбегать и набрать холодную воду из-под крана — плохая идея: так растения быстро погибнут. Полив в пасмурные дни — два, максимум три раза в неделю. В солнечные дни лучше поливать ежедневно, но следите за тем, чтобы не образовалось болото. Огурцы очень любят опрыскивания, и делать это нужно регулярно, но лучше ближе к вечеру.

Если растения стоят на подоконнике, то следите, чтобы холодный воздух их не побил — то же самое на балконе. При температуре ниже +14 градусов огурцы погибнут. Также помните, что растения потребуют опоры: вам нужно будет их подвязать или к верхней перекладине окна, или к боковой. Какие помидоры можно выращивать дома

Такие высокие сорта томатов, как на картинке, лучше не выбирать для балкона — или быть готовым их подвязывать и активно подкармливать Depositphotos Поделиться Поделиться





Конечно, помидор весом полкилограмма в домашних условиях просто так не получить. Для дома подойдут низкорослые сорта — детерминантные, они не вырастут более 50–60 сантиметров. Есть и карликовые сорта — до 20–30 сантиметров.



— Это не обязательно должны быть крошечные черри. Такие сорта, как «Анжелика» и «Баттерфляй», получаются достаточно крупными, — подчеркивает Людмила Шубина. «Балконное чудо», «Божья коровка», «Горшечный красный», «Синичка», «Кнопка», «Комнатный сюрприз» порадуют обильным урожаем при правильном уходе. Насколько быстро вы получите урожай, зависит от сорта. Сроки варьируются от 90 до 130 дней — от всходов до спелых плодов. По массе плоды могут быть от 30 до 80 граммов, а с одного куста в среднем можно получить до одного килограмма. Как вырастить помидоры на подоконнике

В домашних условиях средняя масса плодов — 50–80 граммов. Максимум — 100 граммов Фото: Александра Бруня / NGS.RU Поделиться Поделиться





Для выращивания нужен питательный грунт, а дренаж в горшке обязателен — иначе растение может сгнить. Глубина посева — не более 2 сантиметров, такое же расстояние нужно выдержать и между семенами. При пикировке, которую проводят через 3–4 недели после всходов, каждому кустику нужен горшок не менее одного литра, идеально — 2–3 литра.

— Когда томаты зацветут, то кустики обязательно нужно потряхивать, чтобы опадала пыльца, — советует агроном. — С тычинок пыльца должна попадать на пестик. В этом случае будет хорошая завязываемость и оплодотворение в кисти томата. Лучше всего потряхивать кисти каждый день рано утром, до рассвета, ведь именно в это время пыльца самая жизнестойкая. Помидоры не требуют такого частого полива, как огурцы, но при этом очень светолюбивы. При недостатке света и температуре выше +22 градусов растения могут начать вытягиваться. Опрыскивать томаты нельзя, поливать нужно отстоянной водой комнатной температуры не чаще одного раза в 5–7 дней.