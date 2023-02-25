Что принесет гость из Белоруссии? Петербуржцам рассказали о субботней погоде

Северо-восточная периферия циклона, выходящего своим центром на территорию Белоруссии, определит погоду в Петербурге 25 февраля. Она принесет облачность и местами небольшой снег, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

К 10 часам утра в городе установились -3,5 градуса. Днем температура воздуха будет в районе -1…-3. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.



В ночь на воскресенье, по данным Гидрометцентра, похолодает до -4...-6 градусов, днем ожидается -2...-4 и временами небольшой снег. Горожан предупреждают о гололедице на дорогах.

