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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Полиция тут как тут. В Петербурге предотвратили дерзкий «побег»

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    2 комментария

    Невинное хулиганство закончилось неожиданной встречей. Петербуржцы из окон своего дома заметили, что ребенок, как могло показаться, едва не сиганул через забор детсада, но убежал при виде сотрудника ДПС.

    По словам горожан, это произошло еще 22 февраля на проспекте Наставников. Можно заметить, что на территории детсада на улице в это время проходил праздник.

    Судя по кадрам, мальчик залез на стоящее у забора дерево, что очевидцы могли принять за попытку побега. Он недолго повисел на нем, но спрыгнул и уверенно пошагал в другую сторону, когда увидел подъехавшего полицейского.

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