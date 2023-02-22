СМИ: The Rolling Stones выпустят альбом вместе с оставшимися «битлами»

Оставшиеся участники группы The Beatles — Пол Маккартни и Ринго Старр — запишут совместный альбом с группой The Rolling Stones. Об этом рассказывает 22 февраля издание Variety.



О том, что новую пластинку спродюсирует лауреат «Грэмми» Эндрю Ватт, изданию рассказали несколько источников. Записи уже прошли в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. Когда результат будет представлен слушателям, пока неизвестно.



Группа The Rolling Stones выпустила свой последний студийный альбом Blue and Lonesome в 2016 году. О том, что в скором времени у них выйдет новинка, стало известно незадолго до наступления 2023 года.

