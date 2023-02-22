    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    2 м/с, зап

    765мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd74.86eur79.76

    Музыка

    СМИ: The Rolling Stones выпустят альбом вместе с оставшимися «битлами»

    924
    4 комментария

    Оставшиеся участники группы The Beatles — Пол Маккартни и Ринго Старр — запишут совместный альбом с группой The Rolling Stones. Об этом рассказывает 22 февраля издание Variety.

    О том, что новую пластинку спродюсирует лауреат «Грэмми» Эндрю Ватт, изданию рассказали несколько источников. Записи уже прошли в минувшие выходные в Лос-Анджелесе. Когда результат будет представлен слушателям, пока неизвестно.

    Группа The Rolling Stones выпустила свой последний студийный альбом Blue and Lonesome в 2016 году. О том, что в скором времени у них выйдет новинка, стало известно незадолго до наступления 2023 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МузыкаНовые альбомы
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close