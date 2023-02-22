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    В Ленобласти 23 февраля ждут туман, изморозь и температуру под 30

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    ГУ МЧС по Ленинградской области 22 февраля предупреждает о сложных погодных условиях в четверг.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 февраля на территории региона местами ожидается небольшой снег, изморозь, гололедица, туман. Температура воздуха местами будет опускаться до минус 23–28 градусов. Такой комплекс явлений может способствовать происшествиям на дорогах, в транспорте, в акваториях, на ЛЭП, отмечают в МЧС.

    Примерно такие же морозы ударили на востоке Ленобласти и минувшей ночью. А предстоящая ночь в Петербурге может стать самой холодной за зиму.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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