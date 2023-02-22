Главный синоптик Петербурга раскрыл загадку минувшей ночи и рассказал про интригу следующей

«Ветер в течение ночи поменял свое направление с восточного на северное. Поэтому облачность с Ладожского озера ночью прошла через город, прикрыв тонкой пленкой снежка весь Санкт-Петербург», — пишет синоптик.

Сегодня днём в городе холодно, но «так как на улице практически штиль, то довольно комфортно».



Вчерашний день, по словам Колесова, стал четвёртым в списке самых холодных за зиму — среднесуточная температура составила минус 9,2 градуса. На востоке Ленобласти ночью морозы были до минус 25–28. Ещё одна интрига сохраняется: ночь на 23 февраля может стать самой холодной за зиму. До этого самая низкая температура была зафиксирована ночью 8 января — минус 17,3 градуса в центре города.

