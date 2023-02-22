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    Главный синоптик Петербурга раскрыл загадку минувшей ночи и рассказал про интригу следующей

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    Откуда утром 22 февраля в Петербурге взялся снег, если небо ясное, объяснил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Снег на тротуаре Невского проспекта утром 22 февраля. Кадр супервидовой веб-камеры
    Снег на тротуаре Невского проспекта утром 22 февраля. Кадр супервидовой веб-камеры
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    «Ветер в течение ночи поменял свое направление с восточного на северное. Поэтому облачность с Ладожского озера ночью прошла через город, прикрыв тонкой пленкой снежка весь Санкт-Петербург», — пишет синоптик.

    Сегодня днём в городе холодно, но «так как на улице практически штиль, то довольно комфортно».

    Вчерашний день, по словам Колесова, стал четвёртым в списке самых холодных за зиму — среднесуточная температура составила минус 9,2 градуса. На востоке Ленобласти ночью морозы были до минус 25–28. Ещё одна интрига сохраняется: ночь на 23 февраля может стать самой холодной за зиму. До этого самая низкая температура была зафиксирована ночью 8 января — минус 17,3 градуса в центре города.

    «Прогноз еще будем составлять, думать, сколько может быть, но, предварительно, и до -18 гр. температура может понизиться. И это в центре города, по окрестностям будет еще ниже», — рассказывает синоптик о предстоящей ночи.

    Снег на тротуаре Невского проспекта утром 22 февраля. Кадр супервидовой веб-камеры
    Снег на тротуаре Невского проспекта утром 22 февраля. Кадр супервидовой веб-камеры

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