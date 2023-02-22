В Эквадоре изъятые наркотики превращают в стройматериалы. Так быстрее, чем сжигать их в печи

В Эквадоре при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) изъятые брикеты с наркотиками начали перерабатывать в строительные материалы. Об этом стало известно 22 февраля из сообщения Reuters.
Используя метод инкапсуляции, специалисты решили измельчать изъятые вещества в промышленных машинах с другим мусором (стеклом, просроченными медикаментами и нефтяными отходами) на мусороперерабатывающем заводе. Полученный мелкий порошок смешивают с цементом, песком и водой для создания платформ из бетона.
По словам главы эквадорского управления по борьбе с наркотиками, для сжигания тонны запретного требуется около 12 часов, а для инкапсуляции такого же количества нужно менее трёх.
«Эта процедура помогает освободить полицейские центры сбора наркотиков. Около 83 тонн веществ ожидают инкапсуляции», — объяснил он.
Согласно данным полиции страны, в 2021 году объем изъятых в Эквадоре наркотиков почти удвоился по сравнению с предыдущим годом и составил более 210 тонн.