ЗакС отказался рассматривать проект обращения к Володину об отмене статей за дискредитацию ВС РФ

Законодательное собрание Петербурга не стало рассматривать инициативу фракции «Яблоко» об обращении парламента к председателю Госдумы Вячеславу Володину с требованием отменить уголовную и административную статьи за дискредитацию армии и распространение фейков про ВС России.



Фракция предлагала парламенту выступить с требованием отмены статей 20.3.3 КоАП и 280.3 УК — о дискредитации армии, а также статьи 207.3 Уголовного кодекса о распространении фейков про Вооруженные силы РФ.



Исключить вопрос из повестки предложил единоросс Денис Четырбок. По его мнению, проект постановления содержит «сущностные ошибки». Он также заявил, что защитить конституционные права граждан на свободу информации предлагается обращением к главе Госдумы, тогда как защита таких прав граждан лежит на Конституционном суде.

