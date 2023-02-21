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    Путин выступил с посланием

    В Купчино девочку два дня воспитывали шваброй и скалкой. Она в больнице

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    Сотрудники правоохранительных органов изучают методы воспитания, которые практикуют в семье во Фрунзенском районе Петербурга. Для ребёнка они закончились больницей.

    11-летняя пациентка поступила в детскую городскую больницу имени Раухфуса накануне, стало известно «Фонтанке» 21 февраля. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, отметили ссадины и ушибы — в основном на бёдрах и голове.

    Бригада скорой забрала девочку из квартиры на Малой Балканской, где вместе с ней живёт 39-летняя мать. Именно ей предстоит отвечать на вопросы о воспитании и наказании. По предварительным данным, в выходные женщина, перебрав с алкоголем, била дочь скалкой и шваброй.

    Обстоятельства случившегося устанавливает полиция и прокуратура Петербурга.

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