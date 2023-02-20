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    В Тюмени мужчина расправился с семьей бывшей жены

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    Двойное убийство произошло в квартире дома на Тульской улице в Тюмени. Подозреваемый задержан. По предварительной информации, он убил мать и нового сожителя своей бывшей жены. Женщина смогла выжить, но получила серьезные ранения.

    Как сообщает 20 февраля Следственный комитет региона, по факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемому 38 лет. Следствие полагает, что вечером 19 февраля мужчина приехал в квартиру бывшей жены, прихватив с собой нож. Выяснение отношений переросло в ссору, в ходе которой он якобы нанес ранения ее матери 1957 года рождения и новому сожителю 1987 года рождения. Пострадала и бывшая жена 1981 года рождения, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

    По данным 72.RU, напавший на семью ранее был судим и не так давно вышел на свободу. До этого он преследовал бывшую жену и был замечен в избиении женщины.

    В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следствие ходатайствует об аресте.

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