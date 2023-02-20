Напугали ежа: каким вышел у режиссеров мира сборник русских анимационных хорроров

Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Стриминги «Кинопоиск» и «More.TV» выпустили недетский анимационный сериал — с длинным, как поезд, названием «Антология русского хоррора: Красный состав». «Фонтанка» разобралась, чем и как нас попытались напугать.



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Три эпизода уже вышли в путь, еще три прибудут 23 февраля. Команда «Красного состава» — международная: шоураннеры Алеша Климов и Юрий Степанов (они базируются в Канаде) собрали режиссеров и сценаристов не только российских — но и из США, Японии, Кореи и Британии. Каждый мультфильм снят по какому-нибудь российскому автору: от Пушкина до Дмитрия Быкова* (который недавно был признан иноагентом).

Сам Климов когда-то снял неплохое российское аниме «Первый отряд» — про пионеров-героев и нацистов-оккультистов, тоже с нотками хоррора. Опыт, стало быть, есть. И другие ориентиры тоже имеются: из недавнего «Любовь, смерть и роботы» — в котором тоже есть «припугивающие» выпуски. А сами создатели вспоминают «Аниматрицу» — двадцатилетней давности отличный сборник мультфильмов по вселенной «Матрицы». Видимо, на этой волне сей «паровоз» и летит вперёд.



Путешествие рискованное: у нас жанр ужасов отчего-то совсем не прижился. И не то чтобы не могла собственных лавкрафтов российская земля рождать. Написать про жуткую встречу с Неведомым здесь очень даже умеют. Взять хоть Леонида Андреева. Или Даниила Хармса — некоторые вещи, вроде «Старухи», пожалуй, дадут прикурить и Лавкрафту с Эдгаром По в придачу. Да и авторы, которых экранизировали в «Красном составе», умеют напустить страху.



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Вот Александр Грин, по чудесной готической истории которого сделан первый эпизод: в литературном первоисточнике «Крысолов» начинается в самом натуральном Петрограде времен Гражданской, опустевшем и голодном. Но постепенно нагнетается жуть: место людей занимают кошмарные крысы. Посреди этого упадка главный герой встречает загадочную девушку и знакомится с её отцом, Крысоловом… Точно так же начинается и мультфильм Джима Брайсона, Адама Джеффкоута и Мэттью Лайона — но мгновенно из тягучей мрачной новеллы переходит в этакий боевичок в стиле Ван Хелсинга, с крысолюдами, пальбой и расчлененкой... Более унылое зрелище трудно себе представить — оно и несмешно, и нединамично, а вместо крови тут во все стороны хлещет ядрёный китч худшего разбора. Ещё хуже, что этот эпизод идёт вначале и всему сериалу задаёт тон.



Зато второй, несмотря на свою простоту, — обаятелен. Со сценарием тут помог граф Алексей Толстой. В его «Семье вурдалака» некий маркиз д’Юрфе столкнулся с прискорбным фактом: сербские крестьяне, у которых он остановился на ночлег, верят во всякую ерунду, конкретно — в вурдалаков. Причем даже своего запозднившегося отца семейства готовы ткнуть осиновым колом. Однако просвещенному маркизу предстоит пересмотреть свои взгляды.



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Мультфильм Сэма Чоу — прям что твой осиновый кол. Пришёл — увидел — заколол. Но что-то в этом есть, какая-то жутковатая откровенность из народного фольклора. И еще хорошо придумали с графикой. Сам маркиз — дурак дураком, нарисован совсем просто, как какой-нибудь Тинтин из комиксов. А вот вурдалаков запечатлели во всех человеко-волчьих подробностях. Эта серия, пожалуй, — лучшая из вышедших трёх. Но при здешней планке это, к сожалению, немного значит.

Наконец в третьем эпизоде — «Можарово» — появляется поезд. Хотя и не красный. Почему вообще такое название дали антологии — кто его знает.



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Мультфильм снят самим шоураннером Алешей Климовым — по рассказу Дмитрия Быкова*. По сюжету в России будущего города окружили себя огромными стенами. В провинции всё примерно по-старому — зловещий туман, призраки и ритуалы. Иногда любопытные столичные туристы выезжают поглазеть на глубинный народ. Вернуться, понятное дело, удается не всем. В чем-то это похоже на давний хоррор «Жесть», где городская журналистка попала в нехороший дачный поселок и удирала по грядкам от сельских упырей. Оно и правдиво, и самоиронично, конечно. Но всё портит неприятный дубляж, унылые реплики и странная, неподходящая стилистика. Режиссер Климов не без гордости рассказал, какая это сложная техника анимации — ротоскопия, когда живых актеров покадрово перерисовывают художники... Можно было так не стараться: похожие на героев дешевой компьютерной игры персонажи навевают недоумение, не жуть. Не «Твин Пикс», в общем…



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Уже скоро выйдет вторая партия: киберпанк «Лесной царь» по балладе Василия Жуковского, постапокалипсис «Князь» по рассказу Дмитрия Тихонова — и, вишенкой на торте, кукольная анимация «Гробовщик» по одноименной повести Пушкина. Но надежд на успешное прибытие мало. Кажется, парижан больше напугало сто лет назад «Прибытие поезда», чем нас сейчас бросит в дрожь «Красный состав». Может, дело в том, что история России и так напоминает экзистенциальный абсурдистский хоррор: некогда бояться еще каких-то выдуманных чертей, когда и так настоящие кругом скачут… Как сказал Толстой о том же Андрееве: «Он пугает, а мне не страшно».



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





Федор Дубшан, специально для «Фонтанки.ру»

* Дмитрий Быков признан Минюстом СМИ-иноагентом 29 июля 2022 года.

