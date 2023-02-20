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    РИА: Турция и Россия в ближайшее время могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку

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    РФ и Турция в ближайшее время могут на высшем уровне обсудить зерновую сделку. Конкретной даты пока нет. Об этом 20 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами по сделке.


    Он сказал, что между главами государств установлены «отношения, построенные на взаимном доверии», а тема зерновой сделки находится в повестке дня.

    «Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учётом того, что в процессе новая составляющая», — приводит агентство слова своего собеседника.

    Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Она является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что последнее не было выполнено.

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    РоссияТурцияЗерновая сделка
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