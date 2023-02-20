РИА: Турция и Россия в ближайшее время могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку

РФ и Турция в ближайшее время могут на высшем уровне обсудить зерновую сделку. Конкретной даты пока нет. Об этом 20 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами по сделке.





Он сказал, что между главами государств установлены «отношения, построенные на взаимном доверии», а тема зерновой сделки находится в повестке дня.

«Не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учётом того, что в процессе новая составляющая», — приводит агентство слова своего собеседника.