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    Пенсионерка из Петербурга отдала незнакомцу почти 10 млн руб., чтобы обезопасить деньги

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    Почти 10 млн руб. отправила незнакомцу 74-летняя петербурженка. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.

    В полицию пострадавшая пошла накануне вечером. В своём заявлении женщина указала, что 25 января ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка. Мужчина предложил ей «обезопасить» свои средства и для этого сделать несколько переводов через терминалы. За полмесяца — с 26 января по 9 февраля — она отправила деньги 68 раз.

    Сумма ущерба составила 9 904 500 руб. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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