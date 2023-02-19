Пенсионерка из Петербурга отдала незнакомцу почти 10 млн руб., чтобы обезопасить деньги

Почти 10 млн руб. отправила незнакомцу 74-летняя петербурженка. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля.
В полицию пострадавшая пошла накануне вечером. В своём заявлении женщина указала, что 25 января ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка. Мужчина предложил ей «обезопасить» свои средства и для этого сделать несколько переводов через терминалы. За полмесяца — с 26 января по 9 февраля — она отправила деньги 68 раз.
Сумма ущерба составила 9 904 500 руб. Возбуждено уголовное дело по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).