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    В супермаркете Новосибирска посетители и продавцы сошлись в массовой драке

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    Настоящая баталия между покупателями и продавцами супермаркета «Пятёрочка» произошла в Новосибирске. Бой был не только кулачным, в ход пошли пластиковые корзины и даже стулья. Отбивались от персонала заподозренные в воровстве молодые люди, пишет 17 февраля NGS.RU.

    Инцидент произошел около недели назад в магазине на улице Кошурникова и попал на видео. На кадрах отчаянно рвущихся к выходу посетителей ловят на выходе из магазина, где и начинается массовая драка. Предполагаемые воришки обрушили на головы сотрудников удары корзинами.

    НГС

    В пресс-службе регионального главка изданию сообщили, что работники магазина «Пятерочка» заметили прячущих товар четверых молодых людей. Попытка продавцов и охраны помешать краже привела к конфликту и драке. Подозреваемые скрылись до приезда полиции.

    Сотрудники магазина получили телесные повреждения и обратились с заявлениями в полицию. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Личности подозреваемых установлены, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    NGS отправил запрос в компанию Х5Group по поводу произошедшего инцидента.

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    НовосибирскМассовая дракаДрака в магазинеМагазинная кража
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    Комментарии 33

    Nyenskans17 Фев 2023 в 16:50
    Гойда!!!
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