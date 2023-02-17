В супермаркете Новосибирска посетители и продавцы сошлись в массовой драке

Настоящая баталия между покупателями и продавцами супермаркета «Пятёрочка» произошла в Новосибирске. Бой был не только кулачным, в ход пошли пластиковые корзины и даже стулья. Отбивались от персонала заподозренные в воровстве молодые люди, пишет 17 февраля NGS.RU.
Инцидент произошел около недели назад в магазине на улице Кошурникова и попал на видео. На кадрах отчаянно рвущихся к выходу посетителей ловят на выходе из магазина, где и начинается массовая драка. Предполагаемые воришки обрушили на головы сотрудников удары корзинами.
В пресс-службе регионального главка изданию сообщили, что работники магазина «Пятерочка» заметили прячущих товар четверых молодых людей. Попытка продавцов и охраны помешать краже привела к конфликту и драке. Подозреваемые скрылись до приезда полиции.
Сотрудники магазина получили телесные повреждения и обратились с заявлениями в полицию. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Личности подозреваемых установлены, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
NGS отправил запрос в компанию Х5Group по поводу произошедшего инцидента.