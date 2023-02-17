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    Студентов — на завод. «Алмаз-Антей» открывает кафедру в Политехе

    Объяснения

    Студентов — на завод. «Алмаз-Антей» открывает кафедру в Политехе

    5272

    Обуховский завод создает кафедру в Политехе. Чему и как там будут учиться студенты, объясняем в этом тексте.

    Фото: stock.adobe.com
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    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    1

    Что будут изучать на новой кафедре?

    Направление самое что ни на есть перспективное — робототехнические комплексы производственного и специального назначения. Базовая кафедра Обуховского завода займется практической подготовкой первокурсников, которые учатся по востребованным для предприятия образовательным программам. Студенты получат уникальный шанс сформировать и отточить необходимые на производстве навыки.

    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    А кто преподаватели?

    Активное участие в работе кафедры примут, в том числе, специалисты предприятия. Они выступят в качестве преподавателей, научных руководителей и консультантов для учащихся. Занятия будут проходить не только в университетских аудиториях, но и в Научно-образовательном центре Обуховского завода. Будущие специалисты получат доступ к необходимому технологическому оборудованию завода и его научно-исследовательских подразделений.

    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Будет ли стажировка?

    Разумеется, одним из самых важных этапов обучения станет стажировка. Молодые инженеры познакомятся с одним из лидеров российского ОПК, его научной, исследовательской и производственной деятельностью. А потом смогут начать там свою карьеру.

    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Зачем заводу вузовская кафедра?

    Для Обуховского завода кафедра в Политеха — третья по счету. Предприятие уже сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

    «Безусловно, сильной стороной предприятий ОПК всегда были и остаются высококвалифицированные кадры, — отмечает заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. — Сегодня у нас есть прекрасная возможность подготовить новую смену сотрудников по востребованным специальностям, обеспечив их интересной перспективной работой после окончания вуза».

    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Как попасть на обучение?

    Прием будет проходить по программе целевого набора, на бюджетной основе. Обуховский завод намерен платить дополнительную стипендию самым успешным студентам.

    Отбирать кандидатов предприятие будет вместе с университетом. Обучение начнется в новом учебном году, с сентября 2023 года. До этого момента индустриальный партнер Политеха примет на практику старшекурсников вуза.

    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    В каких программах будет участвовать базовая кафедра Обуховского завода?

    Бакалавриат: «Мехатроника и робототехника», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника»,«Энергетическое машиностроение».

    Магистратура: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Технологические машины и оборудование», «Прикладные математика и физика».

    Специалитет:«Транспортные средства специального назначения».

    «У Политеха действуют 22 базовых кафедры с индустриальными партнерами, семь из них с предприятиями ОПК, — прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской. —Нам интересна адресная подготовка кадров, причем мы заинтересованы готовить для предприятий инженерные команды».

    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Какие институты Политеха будут задействованы в обучении?

    По словам ректора, современная робототехника требует соответствующей подготовки кадров. В вузе накоплен достаточно большой опыт как в этой области, так и в приборной базе, материаловедении, полупроводниках. При обучении на базовой кафедре будут учитываться передовые наработки в этих сферах, будут также задействованы сразу четыре института Политеха — Институт машиностроения, материалов и транспорта, Институт компьютерных наук и технологий, Институт энергетики и Физико-механический институт.

    Только комплексный подход позволит добиться поставленной задачи. А это — ни много, ни мало — создание эффективных систем обеспечения национальной безопасности.

    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Как вообще «Алмаз-Антей» готовит кадры?

    АО «Обуховский завод» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») уже семь лет развивает программу многоступенчатой подготовки кадров. Она включает в себя не только базовые кафедры ведущих профильных вузов Петербурга, но и собственную аспирантуру, специализированный диссертационный совет, а также систему подготовки и переподготовки рабочих кадров.

    Впрочем, воспитание будущих инженеров начинается с самого раннего возраста: с юной аудиторией успешно работает Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации. Несколько лет подряд концерн проводит в Петербурге и регионах России конкурс 3D-моделирования для школьников, благодаря которому сотни ребят на практике знакомятся с современными технологиями.


    Фото предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)

    АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», almaz-antey.ru

    Фото: stock.adobe.com
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Обуховский завод создает свою кафедру в Политехе
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    Делегация Обуховского завода и руководство СПбПУ
    ПоделитьсяПоделиться

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