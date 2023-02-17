Студентов — на завод. «Алмаз-Антей» открывает кафедру в Политехе

Обуховский завод создает кафедру в Политехе. Чему и как там будут учиться студенты, объясняем в этом тексте.
Что будут изучать на новой кафедре?
Направление самое что ни на есть перспективное — робототехнические комплексы производственного и специального назначения. Базовая кафедра Обуховского завода займется практической подготовкой первокурсников, которые учатся по востребованным для предприятия образовательным программам. Студенты получат уникальный шанс сформировать и отточить необходимые на производстве навыки.
А кто преподаватели?
Активное участие в работе кафедры примут, в том числе, специалисты предприятия. Они выступят в качестве преподавателей, научных руководителей и консультантов для учащихся. Занятия будут проходить не только в университетских аудиториях, но и в Научно-образовательном центре Обуховского завода. Будущие специалисты получат доступ к необходимому технологическому оборудованию завода и его научно-исследовательских подразделений.
Будет ли стажировка?
Разумеется, одним из самых важных этапов обучения станет стажировка. Молодые инженеры познакомятся с одним из лидеров российского ОПК, его научной, исследовательской и производственной деятельностью. А потом смогут начать там свою карьеру.
Зачем заводу вузовская кафедра?
Для Обуховского завода кафедра в Политеха — третья по счету. Предприятие уже сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
«Безусловно, сильной стороной предприятий ОПК всегда были и остаются высококвалифицированные кадры, — отмечает заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. — Сегодня у нас есть прекрасная возможность подготовить новую смену сотрудников по востребованным специальностям, обеспечив их интересной перспективной работой после окончания вуза».
Как попасть на обучение?
Прием будет проходить по программе целевого набора, на бюджетной основе. Обуховский завод намерен платить дополнительную стипендию самым успешным студентам.
Отбирать кандидатов предприятие будет вместе с университетом. Обучение начнется в новом учебном году, с сентября 2023 года. До этого момента индустриальный партнер Политеха примет на практику старшекурсников вуза.
В каких программах будет участвовать базовая кафедра Обуховского завода?
Бакалавриат: «Мехатроника и робототехника», «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника»,«Энергетическое машиностроение».
Магистратура: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Технологические машины и оборудование», «Прикладные математика и физика».
Специалитет:«Транспортные средства специального назначения».
«У Политеха действуют 22 базовых кафедры с индустриальными партнерами, семь из них с предприятиями ОПК, — прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской. —Нам интересна адресная подготовка кадров, причем мы заинтересованы готовить для предприятий инженерные команды».
Какие институты Политеха будут задействованы в обучении?
По словам ректора, современная робототехника требует соответствующей подготовки кадров. В вузе накоплен достаточно большой опыт как в этой области, так и в приборной базе, материаловедении, полупроводниках. При обучении на базовой кафедре будут учитываться передовые наработки в этих сферах, будут также задействованы сразу четыре института Политеха — Институт машиностроения, материалов и транспорта, Институт компьютерных наук и технологий, Институт энергетики и Физико-механический институт.
Только комплексный подход позволит добиться поставленной задачи. А это — ни много, ни мало — создание эффективных систем обеспечения национальной безопасности.
Как вообще «Алмаз-Антей» готовит кадры?
АО «Обуховский завод» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») уже семь лет развивает программу многоступенчатой подготовки кадров. Она включает в себя не только базовые кафедры ведущих профильных вузов Петербурга, но и собственную аспирантуру, специализированный диссертационный совет, а также систему подготовки и переподготовки рабочих кадров.
Впрочем, воспитание будущих инженеров начинается с самого раннего возраста: с юной аудиторией успешно работает Центр детского технического творчества и профессиональной ориентации. Несколько лет подряд концерн проводит в Петербурге и регионах России конкурс 3D-моделирования для школьников, благодаря которому сотни ребят на практике знакомятся с современными технологиями.
Фото предоставлены пресс-службой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», almaz-antey.ru