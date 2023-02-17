Студентов — на завод. «Алмаз-Антей» открывает кафедру в Политехе

Для Обуховского завода кафедра в Политеха — третья по счету. Предприятие уже сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.



«Безусловно, сильной стороной предприятий ОПК всегда были и остаются высококвалифицированные кадры, — отмечает заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников. — Сегодня у нас есть прекрасная возможность подготовить новую смену сотрудников по востребованным специальностям, обеспечив их интересной перспективной работой после окончания вуза».