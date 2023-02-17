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    В Сестрорецке полицейским пришлось стрелять в напавшего на них с ножом мужчину

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    Трижды пришлось выстрелить сотрудникам полиции во время задержания неадекватного мужчины с ножом в Сестрорецке.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 17 февраля, наряд на набережную Строителей вызвали 15 февраля в половине девятого вечера. Очевидцы сообщали, что мужчина, который себя ведет странно, ходит там с ножом.

    Полицейские увидели на месте 38-летнего мужчину и попросили его остановиться. Но тот никак не реагировал на слова сотрудников. Он сначала пытался убежать от наряда, а потом напал на полицейских с ножом.

    «Полицейскими были произведены несколько предупредительных выстрелов и два прицельных в ногу», — сообщает главк.

    Раненому нарушителю оказали первую помощь, после чего его увезла скорая.

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