В Сестрорецке полицейским пришлось стрелять в напавшего на них с ножом мужчину

Трижды пришлось выстрелить сотрудникам полиции во время задержания неадекватного мужчины с ножом в Сестрорецке.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 17 февраля, наряд на набережную Строителей вызвали 15 февраля в половине девятого вечера. Очевидцы сообщали, что мужчина, который себя ведет странно, ходит там с ножом.



Полицейские увидели на месте 38-летнего мужчину и попросили его остановиться. Но тот никак не реагировал на слова сотрудников. Он сначала пытался убежать от наряда, а потом напал на полицейских с ножом.

