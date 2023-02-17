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    Массовое ДТП на Витебском: одна машина вылетела к деревьям, у другой вырвало колесо

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    Свежий снег утром 17 февраля особых пробок Петербургу не добавил, хотя их всё равно больше чем вчера. Но уже есть типичные «зимние» аварии.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Так, на Витебской проспекте, между улицами Орджоникидзе и Звездной, столкнулись несколько машин. На кадрах подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно как минимум три сильно повреждённых автомобиля. У одного вырвано колесо, другой вылетел на тротуар.

    «Яндекс.Карты» показывают на Витебском пробку, хотя она дальше, чем ДТП — перед перекрёстком с Дунайским проспектом. Пользователи советуют грузовикам объезжать это место.

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    В целом загруженность дорог в 10:45 составляет 4 балла, что на 1 выше, чем обычно в это время в пятницу. Утренний максимум достиг обычных 6 баллов — на 1 выше, чем вчера.

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