Массовое ДТП на Витебском: одна машина вылетела к деревьям, у другой вырвало колесо

Свежий снег утром 17 февраля особых пробок Петербургу не добавил, хотя их всё равно больше чем вчера. Но уже есть типичные «зимние» аварии.
Так, на Витебской проспекте, между улицами Орджоникидзе и Звездной, столкнулись несколько машин. На кадрах подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно как минимум три сильно повреждённых автомобиля. У одного вырвано колесо, другой вылетел на тротуар.
«Яндекс.Карты» показывают на Витебском пробку, хотя она дальше, чем ДТП — перед перекрёстком с Дунайским проспектом. Пользователи советуют грузовикам объезжать это место.
В целом загруженность дорог в 10:45 составляет 4 балла, что на 1 выше, чем обычно в это время в пятницу. Утренний максимум достиг обычных 6 баллов — на 1 выше, чем вчера.