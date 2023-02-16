Байден о сбитых над США НЛО: Не китайские, и не шпионы

Президент США Джо Байден выступил с неожиданным обращением. Посвящено оно было нескольким инцидентам с неопознанными летающими объектами, сбитыми в небе над США и Канадой. Незапланированная речь была произнесена перед журналистами 16 февраля.



Речь касалась четырех инцидентов со сбитыми объектами. Лишь один из них смогли определить точно – им оказался китайский аэростат. Трое других вызвали недоумение и у обывателей, и у спецслужб.



Согласно заявлению Байдена, цель трех объектов спецслужбам так и не удалось определить. При этом нет признаков того, что они были использованы для шпионажа или каким-либо образом связаны с Китаем.

