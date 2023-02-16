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    Байден о сбитых над США НЛО: Не китайские, и не шпионы

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    Президент США Джо Байден выступил с неожиданным обращением. Посвящено оно было нескольким инцидентам с неопознанными летающими объектами, сбитыми в небе над США и Канадой. Незапланированная речь была произнесена перед журналистами 16 февраля.

    Речь касалась четырех инцидентов со сбитыми объектами. Лишь один из них смогли определить точно – им оказался китайский аэростат. Трое других вызвали недоумение и у обывателей, и у спецслужб.

    Согласно заявлению Байдена, цель трех объектов спецслужбам так и не удалось определить. При этом нет признаков того, что они были использованы для шпионажа или каким-либо образом связаны с Китаем.

    Байден отметил, что правительство разрабатывает методы более эффективного обнаружения и борьбы с неизвестными объектами в небе. В частности, речь идет о более четких правилах и действиях в случае обнаружения. «Но не заблуждайтесь: если какой-либо объект представляет угрозу безопасности, безопасности американского народа, он будет сбит», – добавил Байден.

    Президент США отметил, что доказательств внезапного увеличения числа неопознанных объектов в небе нет. Он также пообещал пообщаться с главой Китая Си Цзиньпином по поводу инцидента со сбитым аэростатом.

    Байден добавил, что американские эксперты подняли со дна океана полезные компоненты сбитого аэростата. Сейчас американские эксперты изучают полученные данные и детали.

    О том, что сбивали и видели в небе над США и другими странами мира читайте здесь.

    О нарушителе законов физике в небе над Россией - «Фонтанка» писала здесь.

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    НЛОСШАДжо Байден
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