Байден о сбитых над США НЛО: Не китайские, и не шпионы

Президент США Джо Байден выступил с неожиданным обращением. Посвящено оно было нескольким инцидентам с неопознанными летающими объектами, сбитыми в небе над США и Канадой. Незапланированная речь была произнесена перед журналистами 16 февраля.
Речь касалась четырех инцидентов со сбитыми объектами. Лишь один из них смогли определить точно – им оказался китайский аэростат. Трое других вызвали недоумение и у обывателей, и у спецслужб.
Согласно заявлению Байдена, цель трех объектов спецслужбам так и не удалось определить. При этом нет признаков того, что они были использованы для шпионажа или каким-либо образом связаны с Китаем.
Байден отметил, что правительство разрабатывает методы более эффективного обнаружения и борьбы с неизвестными объектами в небе. В частности, речь идет о более четких правилах и действиях в случае обнаружения. «Но не заблуждайтесь: если какой-либо объект представляет угрозу безопасности, безопасности американского народа, он будет сбит», – добавил Байден.
Президент США отметил, что доказательств внезапного увеличения числа неопознанных объектов в небе нет. Он также пообещал пообщаться с главой Китая Си Цзиньпином по поводу инцидента со сбитым аэростатом.
Байден добавил, что американские эксперты подняли со дна океана полезные компоненты сбитого аэростата. Сейчас американские эксперты изучают полученные данные и детали.
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