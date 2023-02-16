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    У обвиняемого в мошенничестве петербуржца нашли неприличные фото и видео с детьми

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    Житель поселка Торики, находящийся в СИЗО с прошлого года, рискует провести в колонии долгие годы. Дело в том, что после задержания в его телефоне нашлись фото и видео с девочками, которые тянут на 132 статью УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Личности детей удалось установить, теперь шокированные родители пишут заявления. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 февраля.

    Так, одна из жительниц Ломоносовского района Ленобласти попросила привлечь к ответственности 39-летнего мужчину. Он, судя по датам файлов, в период с 2016 по 2022 год, находясь в разных местах Красносельского района, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, которой сейчас 16. То есть в 2016 году ей было всего 9 лет.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее фигурант осуждался только по статьям о попытке кражи и хищении. В сентябре 2022 года его арестовали за обман на 26 млн рублей.

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