ДТП парализовало проспект Просвещения, до метро идут пешком

Движение по проспекту Просвещения утром 16 февраля оказалось заблокировано из-за ДТП у перекрёстка с улицей Кустодиева, сообщают очевидцы. Автобусы в сторону станции метро «Проспект Просвещения» встали.
«Напротив «Лондон Парка» столкнулись две машины, перекрыт проспект Просвещения, автобусы не могут проехать», — пишет читатель «Фонтанки» Константин.
Пользователи «Яндекса» рассказывают, что машины объезжают ДТП по тротуару. На карте видно, как много скопилось автобусов. Пробка не очень длинная, но плотная.
В целом загруженность дорог Петербурга в 9 утра составляет 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для утреннего часа пик 6.