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    ДТП парализовало проспект Просвещения, до метро идут пешком

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    Движение по проспекту Просвещения утром 16 февраля оказалось заблокировано из-за ДТП у перекрёстка с улицей Кустодиева, сообщают очевидцы. Автобусы в сторону станции метро «Проспект Просвещения» встали.

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    «Напротив «Лондон Парка» столкнулись две машины, перекрыт проспект Просвещения, автобусы не могут проехать», — пишет читатель «Фонтанки» Константин.

    Фото: читатель «Фонтанки» Константин
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    Пользователи «Яндекса» рассказывают, что машины объезжают ДТП по тротуару. На карте видно, как много скопилось автобусов. Пробка не очень длинная, но плотная.

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    В целом загруженность дорог Петербурга в 9 утра составляет 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для утреннего часа пик 6.

    Фото: читатель «Фонтанки» Константин

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