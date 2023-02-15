Московское шоссе встало в пробке из-за ДТП с «перевертышем»

Авария произошла днем 15 февраля в Пушкинском районе Петербурга. На Московском шоссе собралась пробка длиной в несколько километров.
Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате BMW опрокинул вторую машину на крышу в левом ряду.
По словам участника группы Миши, водителя «перевертыша» забрала реанимация.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» подтвердили, что в 11:20 на перекрёстке Московского шоссе и Курьерского проезда в результате ДТП перевернулся автомобиль. По данным полиции, никто не пострадал.
Движение по Московскому шоссе затруднено в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор со стороны Петербурга тянется больше трех километров, начинаясь от Шушар. В обратную пробка — чуть больше километра. Также затруднено движение по Курьерскому проезду на подъезде к шоссе.