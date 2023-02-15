    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, ю-в

    770мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd73.86eur79.34

    В Петербурге больным хронической сердечной недостаточностью будут предоставлять бесплатную терапию

    1030
    4 комментария

    Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект, который предлагает предоставлять бесплатную терапию пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которые встали на диспансерный учет, передает корреспондент «Фонтанки».

    Речь идет о пациентах со сниженной фракцией выброса менее 40 % (это доля крови, выбрасываемой из сердца в аорту во время каждого сокращения, норма в покое составляет 50–70 %). Как отметил Александр Ржаненков, глава парламентской комиссии по здравоохранению и соцполитике (законопроект разработал комитет), это серьезное заболевание. После первичной госпитализации в течение месяца погибает каждый десятый пациент, в течение года — каждый пятый, в течение пяти лет умирает каждый второй пациент.

    По данным системы «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в Петербурге в 2021 году было зарегистрировано 26 168 пациентов с установленным диагнозом ХСН. В 2023 году показатель прогнозируется уже на уровне 30 тысяч.

    Из них 18 тысяч не имеют инвалидности, поэтому не могут быть обеспечены необходимыми лекарствами. Сниженную фракцию выброса менее 40 % имеют 8 640 пациентов из числа тех, кто встал на учет в диспансере.

    По данным авторов, предоставление такой поддержки должно спасать более 600 жизней ежегодно и сократить количество госпитализаций в год на 1 274.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Законодательное собраниеСердечные заболевания
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close