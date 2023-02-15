В Петербурге больным хронической сердечной недостаточностью будут предоставлять бесплатную терапию

Речь идет о пациентах со сниженной фракцией выброса менее 40 % (это доля крови, выбрасываемой из сердца в аорту во время каждого сокращения, норма в покое составляет 50–70 % ). Как отметил Александр Ржаненков, глава парламентской комиссии по здравоохранению и соцполитике (законопроект разработал комитет), это серьезное заболевание. После первичной госпитализации в течение месяца погибает каждый десятый пациент, в течение года — каждый пятый, в течение пяти лет умирает каждый второй пациент.

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект, который предлагает предоставлять бесплатную терапию пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которые встали на диспансерный учет, передает корреспондент «Фонтанки».

По данным системы «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в Петербурге в 2021 году было зарегистрировано 26 168 пациентов с установленным диагнозом ХСН. В 2023 году показатель прогнозируется уже на уровне 30 тысяч.



Из них 18 тысяч не имеют инвалидности, поэтому не могут быть обеспечены необходимыми лекарствами. Сниженную фракцию выброса менее 40 % имеют 8 640 пациентов из числа тех, кто встал на учет в диспансере.

