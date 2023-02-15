В Петербурге больным хронической сердечной недостаточностью будут предоставлять бесплатную терапию

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект, который предлагает предоставлять бесплатную терапию пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которые встали на диспансерный учет, передает корреспондент «Фонтанки».
Речь идет о пациентах со сниженной фракцией выброса менее
По данным системы «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», в Петербурге в 2021 году было зарегистрировано
Из них 18 тысяч не имеют инвалидности, поэтому не могут быть обеспечены необходимыми лекарствами. Сниженную фракцию выброса менее
По данным авторов, предоставление такой поддержки должно спасать более 600 жизней ежегодно и сократить количество госпитализаций в год на