В Ленобласти попались несостоявшиеся наркоторговцы. Их товар не доехал до Москвы

Молодые люди задумали организовать нелегальный бизнес, но планы нарушила автомобильная поездка по Ленобласти. Товарищи попались транспортной полиции, которая отыскала в машине больше 4 килограммов запрещенного.



Фигуранты — уроженцы Москвы и Читы, обоим по 26 лет, сообщает 15 февраля пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте. Полиция остановила машину москвича в Тосненском районе. За водительским креслом лежал пакет, где было более 4 килограммов белого вещества, также в автомобиле нашлось три таблички с номерами, рации, кредитки и телефоны.

