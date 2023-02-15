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    В Ленобласти попались несостоявшиеся наркоторговцы. Их товар не доехал до Москвы

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    Молодые люди задумали организовать нелегальный бизнес, но планы нарушила автомобильная поездка по Ленобласти. Товарищи попались транспортной полиции, которая отыскала в машине больше 4 килограммов запрещенного.

    Фигуранты — уроженцы Москвы и Читы, обоим по 26 лет, сообщает 15 февраля пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте. Полиция остановила машину москвича в Тосненском районе. За водительским креслом лежал пакет, где было более 4 килограммов белого вещества, также в автомобиле нашлось три таблички с номерами, рации, кредитки и телефоны.

    Позже в квартире одного из задержанных нашли 190 граммов другого наркотика и 200 запрещенных таблеток. Следствие полагает, что товар молодые люди собирались сбывать в Москве и Подмосковье. Пока они арестованы. Возбуждены дела по «наркотической» статье.

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