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    Сеть «Связной» намерена запустить собственное банкротство

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    Сеть магазинов техники и аксессуаров «Связной» намерена обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Сообщение компании об этом появилось 14 февраля на Федресурсе.

    Среди кредиторов ООО «Сеть Связной» указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг» и «Вымпелком».

    Как вспоминает «Интерфакс», в 2022 году суд обязал «Связной» выплатить «Вымпелкому» 839 млн рублей авансового платежа, а в январе 2023 года взыскал в общей сложности 5 млрд задолженности по договорам поставки в пользу дистрибьютора «Мерлион».

    Ранее иски к «Связному» подавали Альфа-банк и Совкомбанк. Требования первого оцениваются в 6 млрд рублей, второго — в 2,5 млрд. В ноябре и декабре 2022 года производство по этим делам было прекращено. Причины не назывались.

    Сеть насчитывает более 2,6 тыс. магазинов в 1100 городах России, в ней работают более 13 тыс. человек. В июне 2022 года компания вместе с шеринговой платформой «Арентер.ру» запустила совместный сервис аренды техники и гаджетов. Еще раньше ретейлер с компанией «Смарт Базар» запустили проект по продаже б/у устройств.

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