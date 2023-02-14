Сеть «Связной» намерена запустить собственное банкротство

Сеть магазинов техники и аксессуаров «Связной» намерена обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Сообщение компании об этом появилось 14 февраля на Федресурсе.



Среди кредиторов ООО «Сеть Связной» указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг» и «Вымпелком».

Как вспоминает «Интерфакс», в 2022 году суд обязал «Связной» выплатить «Вымпелкому» 839 млн рублей авансового платежа, а в январе 2023 года взыскал в общей сложности 5 млрд задолженности по договорам поставки в пользу дистрибьютора «Мерлион».

Ранее иски к «Связному» подавали Альфа-банк и Совкомбанк. Требования первого оцениваются в 6 млрд рублей, второго — в 2,5 млрд. В ноябре и декабре 2022 года производство по этим делам было прекращено. Причины не назывались.