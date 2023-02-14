В Новосибирске мать, избившую сына до смерти, отправили в колонию на 14 лет. Ее сожитель получил пожизненное

Суд вынес приговор 33-летней жительнице Новосибирска, которую признали виновной в убийстве сына. Мать и ее 21-летний сожитель воспитывали семилетнего ребенка кулаками и подручными средствами и в итоге забили насмерть. Мужчина проведет в колонии остаток жизни.



Как 14 февраля сообщает Следственный комитет региона, установлено, что мальчика постоянно избивали с 2017 года. В ход шел ремень и кухонная утварь. 19 марта 2021 года женщина с сожителем распивали спиртное в дачном поселке Кудряшовский. После выпитого, пара решила заняться воспитанием сына, который получил больше полусотни ударов руками и ногами. От полученных травм ребенок скончался на месте.

