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    В Новосибирске мать, избившую сына до смерти, отправили в колонию на 14 лет. Ее сожитель получил пожизненное

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    Суд вынес приговор 33-летней жительнице Новосибирска, которую признали виновной в убийстве сына. Мать и ее 21-летний сожитель воспитывали семилетнего ребенка кулаками и подручными средствами и в итоге забили насмерть. Мужчина проведет в колонии остаток жизни.

    Как 14 февраля сообщает Следственный комитет региона, установлено, что мальчика постоянно избивали с 2017 года. В ход шел ремень и кухонная утварь. 19 марта 2021 года женщина с сожителем распивали спиртное в дачном поселке Кудряшовский. После выпитого, пара решила заняться воспитанием сына, который получил больше полусотни ударов руками и ногами. От полученных травм ребенок скончался на месте.

    В ходе следствия вину женщина не признала, мужчина признал не в полном объеме. Суд признал обоих виновными в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в неисполнении обязанностей по воспитанию.

    Женщина проведет 14 лет в колонии общего режима. Ее сожитель получил пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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