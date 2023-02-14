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    Мобилизация

    В Петербурге задержали сбежавшего из части после частичной мобилизации помощника гранатометчика

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    6 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге 38-летнего призывника, который находился в федеральном розыске.

    Жителя Невского района призвали на службу в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 февраля. Его зачислили помощником гранатометчика. Однако через полтора месяца мужчина сбежал из части. В розыск его объявили в новогодние каникулы. А накануне около половины третьего дня задержали на Хасанской улице.

    Мужчину доставили в отдел полиции.

    Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по наркотической статье.

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    Комментарии 6

    28029946714 Фев 2023 в 09:42
    Такие обычно в ЧВК Вагнер записываются.
    +1−0
    Гость14 Фев 2023 в 09:40
    Как это с судимостью в армию взяли?
    +0−0
    Гость14 Фев 2023 в 09:36
    Под этой новостью что не напиши - будет дискредитацией...
    +2−0
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