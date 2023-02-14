В Петербурге задержали сбежавшего из части после частичной мобилизации помощника гранатометчика

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге 38-летнего призывника, который находился в федеральном розыске.
Жителя Невского района призвали на службу в рамках частичной мобилизации в октябре прошлого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 февраля. Его зачислили помощником гранатометчика. Однако через полтора месяца мужчина сбежал из части. В розыск его объявили в новогодние каникулы. А накануне около половины третьего дня задержали на Хасанской улице.
Мужчину доставили в отдел полиции.
Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по наркотической статье.