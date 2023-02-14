На Сахалине судили 14-летнего подростка, который закрыл семью в квартире и угнал машину отчима

Подросток оказался на скамье подсудимых на Сахалине. Юноша забрал семейную машину, чтобы покататься с друзьями, а родителей закрыл дома. Прогулка получилась экстремальной с попыткой удрать от сотрудников ГИБДД. Суд признал его виновным в угоне, сообщает 14 февраля «АСТВ».
Суд установил, что в сентябре прошлого года школьник решил прокатить приятелей на автомобиле своего отчима. Он потихоньку забрал ключи, запер родителей в квартире и отправился кататься. Чтобы не попасться на глаза в селе, компания уехала в Холмск, где несколько часов колесила по улицам. Потом подростку позвонили и сообщили, что его ищут родители, и он все же решил вернуться домой.
На обратном пути юноша испугался автомобиля ДПС с включенными проблесковыми маячками и попытался скрыться, однако полицейские смогли блокировать и остановить машину.
В суде подросток раскаялся, извинился перед родителями, обещал больше подобное не совершать. Юный сахалинец получил один год ограничения свободы, в течение которого он должен не уходить из места постоянного проживания с 21:00 до 06:00 и не менять места жительства.