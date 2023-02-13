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    Беглов: Петербург станет центром беспилотников

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    31 комментарий

    Губернатор Александр Беглов анонсировал, что Петербург станет одним из центров национального проекта по развитию беспилотных систем, который анонсировал президент Владимир Путин.

    «Наш город станет одним из ведущих центров по реализации этого нацпроекта. Санкт-Петербург сосредоточил необходимые силы и средства для решения важнейших государственных задач. Треть производителей беспилотников России уже выпускают продукцию на заводах нашего города», — заявил Беглов в традиционном радиообращении 13 февраля на «Радио России».

    По словам губернатора, на базе Политехнического университета имени Петра Великого начал действовать Центр управления полетами и беспилотным транспортом. Петербургский университет авиаприборостроения создает единую систему управления беспилотниками на всех высотах — от космоса до земной поверхности. В ряде других вузов работают над модернизацией и созданием новых беспилотных летательных аппаратов. Государственный университет гражданской авиации готовит образовательный модуль для диспетчеров воздушных аппаратов, а два колледжа готовят технических специалистов по беспилотникам.

    Как добавил Беглов, представитель правительства Петербурга войдет в комиссию по реализации нового нацпроекта при правительстве России.

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    БеспилотникиТехнологииАлександр Беглов
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    Комментарии 31

    Sonata13 Фев 2023 в 19:52
    Давайте лучше Псков - центр беспилотников. И Беглова туда в нагрузку.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок13 Фев 2023 в 19:45
    Город беспилотника с запретом запускать эти самые беспилотники. :)
    +0−0
    своих не бросаем13 Фев 2023 в 19:39
    Остап Бендер с Васюками отдыхает
    +0−0
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