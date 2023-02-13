Беглов: Петербург станет центром беспилотников

Губернатор Александр Беглов анонсировал, что Петербург станет одним из центров национального проекта по развитию беспилотных систем, который анонсировал президент Владимир Путин.



«Наш город станет одним из ведущих центров по реализации этого нацпроекта. Санкт-Петербург сосредоточил необходимые силы и средства для решения важнейших государственных задач. Треть производителей беспилотников России уже выпускают продукцию на заводах нашего города», — заявил Беглов в традиционном радиообращении 13 февраля на «Радио России».

По словам губернатора, на базе Политехнического университета имени Петра Великого начал действовать Центр управления полетами и беспилотным транспортом. Петербургский университет авиаприборостроения создает единую систему управления беспилотниками на всех высотах — от космоса до земной поверхности. В ряде других вузов работают над модернизацией и созданием новых беспилотных летательных аппаратов. Государственный университет гражданской авиации готовит образовательный модуль для диспетчеров воздушных аппаратов, а два колледжа готовят технических специалистов по беспилотникам.